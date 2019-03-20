Аршавин стал тренером юношеской команды в академии "Зенита"

ТАСС, 20 марта. Бывший футболист санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин занял пост тренера юношеской команды клуба (игроки до 15 лет). Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

В ноябре минувшего года Аршавин, являющийся воспитанником "Зенита", объявил о завершении карьеры футболиста. Позднее он прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в академии петербургского клуба и получил лицензии категории D и С. В юношеской команде 37-летний Аршавин будет работать вместе с тренером Дмитрием Поляковым. Отмечается, что ближайшим крупным турниром для юношеской команды "Зенита" станет первенство России, которое пройдет с 9 по 19 апреля в Крымске (Краснодарский край).

В составе "Зенита" Аршавин стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА, в составе сборной России он завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.