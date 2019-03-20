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Сборная России по керлингу проиграла шведкам в матче чемпионата мира

Встреча завершилась со счетом 4:9

ТАСС, 20 марта. Сборная России уступила команде Швеции в восьмом туре чемпионата мира по керлингу среди женских команд. Соревнования проходят в датском Силькеборге.

Встреча завершилась со счетом 4:9. Российскую команду на турнире представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

В турнирной таблице чемпионата мира сборная России опустилась на четвертое место, в активе российской команды шесть побед и два поражения. Лидирует сборная Китая (семь побед, одно поражение), вторую строчку делят команды Швеции и Кореи, у которых по шесть побед и одному поражению. Далее идут команды Шотландии, Швейцарии, Канады, Германии, Японии, США, Дании, Латвии и Финляндии.

Следующий матч россиянки проведут позднее в среду против команды Германии. В чемпионате мира принимают участие 13 сборных. Сначала команды проведут однокруговой турнир, по результатам которого шесть лучших сборных выйдут в плей-офф. При этом две лучшие сборные попадают сразу в полуфинал.

Чемпионат мира проводится ежегодно. Лучшим результатом россиянок является серебро чемпионата мира 2017 года, еще четыре раза команда из России становилась бронзовым призером.

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