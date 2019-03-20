КДК РФС оштрафовал "Спартак" почти на 300 тысяч рублей по итогам матча с "Зенитом"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 295 тысяч рублей по итогам матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт- петербургским "Зенитом". Об этом журналистам заявил в среду после заседания глава комитета Артур Григорьянц.

"Болельщики "Спартака" сожгли восемь файеров, три дымовые шашки, два взрывпакета, два стробоскопа, за использование пиротехники клуб оштрафован на 125 тысяч рублей. Также они скандировали оскорбительные кричалки, за что "Спартак" наказан на 100 тысяч рублей. На 87-й минуте болельщики московской команды бросили пластиковый стакан, зажигалки и монеты в техническую зону "Зенита", за это "Спартак" оштрафован на 20 тысяч рублей. Также в перерыве матча "Спартак" не направил игрока на обязательное флеш- интервью, клуб за это оштрафован на 50 тысяч рублей", - заявил Григорьянц.

"Зенит" оштрафован на 210 тысяч рублей. "Болельщики "Зенита" сожгли четыре файера, две дымовые шашки, один взрывпакет и один стробоскоп - штраф 80 тысяч рублей. Также "Зенит" оштрафован на 80 тысяч рублей за оскорбительное скандирование их болельщиками. Помимо этого, болельщики "Зенита" сожгли три шарфа "Спартака" - это квалифицируется как неправомерные действия зрителей, направленные на разжигание вражды, что влечет штраф в размере 50 тысяч рублей", - добавил Григорьянц.

После 20 туров "Зенит" набрал 41 очко и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В активе "Спартака" 33 балла, команда располагается на пятом месте.