С "Тюмени" снято шесть очков в следующем чемпионате Футбольной национальной лиги

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал ФК "Тюмень" снятием шести очков в чемпионате Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2019/20 за неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

4 января CAS удовлетворил жалобу Марата Шайморданова, Сергея Шумейко и Никиты Фурсина к ФК "Тюмень". В своем решении CAS указал, что клуб должен выплатить премии игрокам в размере 997 500 рублей.

"Клуб решение не выполнил, в соответствии с регламентом, футболисты обратились в КДК с просьбой снять шесть очков. Две недели назад было первое слушание по этому вопросу, 6 марта мы отложили заседание, предложили сторонам урегулировать ситуацию мирным путем. Сегодня представитель футболистов поддерживает свое требование, так как клуб не идет на переговоры с футболистами, никаких документов о погашении долга нет, никакого урегулирования ситуации нет", - отметил Григорьянц.

"Представитель "Тюмени" объяснил, что клуб не вступал в контакт и ситуацию не урегулировал. Клуб объяснил свою позицию, КДК заявил, что это не является законным и обоснованным. Было принято решение снять с "Тюмени" шесть очков в чемпионате ФНЛ сезона-2019/20", - добавил глава КДК РФС.

ФК "Тюмень" по итогам 27 туров набрал 26 очков и занимает 18-е место в первенстве сезона-2018/19.