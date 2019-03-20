Волейболист Вербов после сезона завершит карьеру и возглавит сборную России на Универсиаде

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российский волейболист Алексей Вербов завершит карьеру по окончании сезона и будет тренировать сборную России на Универсиаде в Неаполе. Об этом ТАСС сообщил сам спортсмен.

"Я в течение двух месяцев продолжаю карьеру игрока. Потом возглавлю сборную России на Универсиаде в Неаполе, пока такой план", - сказал Вербов.

Как ранее сообщал ТАСС, Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) создаст вторую команду, которая представит страну на летней Универсиаде 2019 года.

37-летний Вербов в настоящий момент выступает за казанский "Зенит".