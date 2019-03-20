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Сборная России по футболу тренируется в полном составе перед матчем с бельгийцами

В занятии на стадионе имени короля Бодуэна приняли участие 25 человек

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Футболисты сборной России тренируются в полном составе перед стартовым матчем отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

В среду футболисты национальной команды провели тренировочное занятие в рамках подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы против команды Бельгии, который пройдет 21 марта.

В занятии на стадионе имени короля Бодуэна приняли участие 25 человек.

Тренировочный сбор национальной команды начался в воскресенье в Новогорске.

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