Шестилетний Рахим из Чечни установил мировой рекорд по отжиманию на брусьях

Ранее в 2018 году Рахим Куриев из чеченского села Дуба-Юрт 12 ноября отжался 4105 раз без перерыва за 2 часа 25 минут и побил мировой рекорд. Однако достижение не было принято Книгой рекордов России из-за "незначительных замечаний". Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что Рахим сможет повторить свой рекорд, и подарил мальчику новый автомобиль Mercedes. Позже он установил сразу 6 новых мировых рекордов, в том числе отжавшись 3202 раза за один подход.

"Рекорд - наибольшее количество отжиманий на брусьях за один подход в мире с результатом 330 повторений - объявляю официально зафиксированным", - сказал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко, уточнив, что речь идет о возрастной категории шести лет. Мероприятие прошло в студии чеченской телерадиокомпании "Грозный".

Рахим Куриев, уроженец чеченского села Дуба-Юрт, начал проявлять интерес к спорту с первых шагов. По словам его отца Зелима Куриева, который также выступает тренером мальчика, к трем годам он мог отжаться 100 раз. Рахим начинал тренироваться в домашнем спортзале по специальной программе ежедневно два-три часа.