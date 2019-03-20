Медведева рада, что выполнила короткую программу на ЧМ без ошибок

САЙТАМА /Япония/, 20 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева рада тому, что выполнила короткую программу на чемпионате мира без ошибок. Об этом она рассказала журналистам в среду после выступления.

Медведева занимает четвертое место по итогам короткой программы с результатом 74,23 балла. Лидирует ее соотечественница Алина Загитова с результатом 82,08 балла.

"Я сомневалась в своем каскаде - он плохо удался, но я рада, что завершила программу без серьезных ошибок, что для меня хорошо на данный момент. Да, на тренировках я выполняю программу в два раза лучше. Но шаг за шагом надо преодолевать себя, я начала этот путь", - сказала Медведева.

По словам спортсменки, она чувствует себя сейчас абсолютно счастливым человеком. "Я выполнила все свои мечты как спортсменка - побывала на Олимпиаде, по два раза выиграла все. Люди мечтают попасть на Игры, а я абсолютно счастлива. То, что я делаю сейчас, делаю для себя, родных, публики, истории фигурного катания", - отметила она.

Произвольную программу женщины представят в пятницу. Чемпионат мира завершится 24 марта.