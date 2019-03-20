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Соколов снял свою кандидатуру с выборов президента Федерации бобслея России

На пост президента Федерации бобслея России претендуют два кандидата - Андрей Пимашков и Елена Аникина

СОЧИ, 20 марта. /ТАСС/. Олег Соколов снял свою кандидатуру с выборов президента Федерации бобслея России, свое решение он озвучил на внеочередной конференции организации в Сочи. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

На пост президента Федерации бобслея России претендуют два кандидата - Андрей Пимашков и Елена Аникина, которая временно возглавила организацию 22 января, придя на смену Александру Зубкову.

Соколов снял свою кандидатуру в пользу Пимашкова. "Я выдвинул свою кандидатуру для подстраховки, на тот случай, если бы его не зарегистрировали для участия в выборах", - отметил он.

Соколов возглавлял сборную России по бобслею с 2010 по 2012 год. Он был зарегистрирован в качестве кандидата на выборах главы федерации в июле 2018 года, однако снял свою кандидатуру накануне голосования.

Зубков оставил должность в связи с двухлетней дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил.

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