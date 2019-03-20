Медведева считает, что отобраться на ЧМ было сложнее, чем выступать

Медведева занимает четвертое место с результатом 74,23 балла, лидирует ее соотечественница Алина Загитова с результатом 82,08 балла. Медведева отобралась на чемпионат мира после победы в финале Кубка России.

САЙТАМА /Япония/, 20 марта. /ТАСС/. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева призналась, что отобраться на чемпионат мира ей было сложнее, чем выступать. Такое мнение журналистам она высказала в среду после короткой программы.

"Отобраться было сложнее, намного больше сомнений гложут тебя изнутри. Но раз я здесь, я достойна, я уже достигла многого. Значит, надо выходить и показывать, что ты сделала, - сказала 19-летняя спортсменка. - Для меня было целью завершить [короткую] программу с положительными эмоциями, мне это удалось, и я буду бороться за это и в произвольной программе".

По словам Медведевой, со временем она стала более сдержанной. "Я сейчас абсолютно другой человек, меня окружают другие люди с другими характерами. Я не могу сказать, может, со временем могу объяснить, почему я другая, но я стала взрослее, мне предстоит большой путь для реализации себя - нового человека", - отметила она.

"Я не была зациклена на олимпийских медалях"

Медведева рассказала, что в ближайшее межсезонье не планирует отдыхать. "Я хочу работать, не вижу своего потолка, я могу быть намного лучше, чем сейчас. С каждым днем стараюсь быть лучшей версией себя, лучшей, чем вчера", - отметила она.

По словам фигуристки, родители и тренеры огораживают ее от негатива, который может быть в соцсетях по отношению к ней. "Единственное, что хочу сейчас - просыпаться с утра, идти в тренажерный зал, на тренировку, по несколько раз выполнять свои короткую и произвольную программы, идти домой, ужинать, ложиться спать", - сказала она.

Медведева вспомнила свое олимпийское выступление год назад. "У меня никогда не было зацикленности на медали Олимпиады, я ни о чем не жалею. Не была зациклена тогда на медали, я была зациклена на чистом прокате", - подчеркнула она.

Произвольную программу женщины представят в пятницу. Чемпионат мира завершится 24 марта.