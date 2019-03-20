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ЧМ-2019 по фигурному катанию

Загитова выступит 23-й в произвольной программе на ЧМ в Японии

Евгения Медведева будет выступать 19-й, Софья Самодурова - 16-й
Алина Загитова EPA-EFE/FRANCK ROBICHON
Описание
Алина Загитова
© EPA-EFE/FRANCK ROBICHON

САЙТАМА /Япония/, 20 марта. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступят 19-й и 23-й соответственно в произвольной программе чемпионата мира в японской Сайтаме. Жеребьевка участниц прошла после короткой программы, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Россиянка Софья Самодурова выступит 16-й. Произвольную программу женщины покажут в пятницу.

После короткой программы лидирует Загитова, показавшая свой лучший результат в сезоне - 82,08 балла. Второе место занимает японка Каори Сакамото (76,86 балла), третьей идет представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (75,96). Медведева занимает четвертое место (74,23), Самодурова - девятое (70,42).

Чемпионат мира завершится 24 марта.

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