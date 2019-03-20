Загитова довольна короткой программой на чемпионате мира в Японии

САЙТАМА /Япония/, 20 марта. /ТАСС/. Россиянка Алина Загитова осталась довольна короткой программой на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме. Такое мнение фигуристка высказала журналистам в среду на пресс-конференции.

"Прокатом я довольна. Очень тепло встречала публика. Мне очень нравится здесь выступать, здесь всегда поддерживают. В произвольной программе просто хочу доказать себе, что могу хорошо кататься", - сказала 16-летняя спортсменка.

Также фигуристка отметила, что показать лучший личный результат сезона ей помогла поддержка тренеров. "Много не получалось на тренировках, я сильно нервничала. Мне очень помогли тренеры - спасибо им, за то, что они терпят меня, когда у меня что-то не получается, за всплески эмоций. Благодаря им я смогла показать лучший результат за этот сезон", - сказала Загитова.

Реакция на результаты

Кроме этого, фигуристка рассказала о своем взгляде на результаты в текущем сезоне. После победы на Олимпийских играх в Пхёнчхане Загитова стала второй в финале Гран-при в Ванкувере и завоевала серебро чемпионата Европы. На чемпионате России в Саранске спортсменка заняла пятое место.

"Я, наверное, очень быстро забываю и хорошие, и плохие прокаты. После каждого старта начинается новая работа. Мы изучаем все ошибки и отрабатываем их. А в Японии у меня всегда спокойное состояние, это мне помогает", - сказала Загитова.

Фигуристка сравнила поддержку болельщиков в России и Японии, отметив большую любовь японцев к фигурному катанию. "Везде, в каждой стране болеют по-разному, я не скажу, что в этом плане нет отличий между Россией и Японией. В Японии фигурное катание любят всем сердцем, смотрят, выжидают, пока ты выйдешь из номера. Когда ты даешь автограф, у них от волнения трясутся руки, я их успокаиваю - они очень любят фигурное катание, и этом все сказано".

Произвольную программу женщины представят в пятницу. Чемпионат мира завершится 24 марта.