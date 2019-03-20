{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Федерация бобслея России может изменить свое название

В среду на конференции в Сочи будет избран новый глава Федерации

СОЧИ, 20 марта. /ТАСС/. Федерация бобслея России может изменить свое название, чтобы в нем появилось упоминание скелетона. Об этом в среду на конференции организации заявила врио президента Елена Аникина.

В среду на конференции в Сочи будет избран новый глава Федерации бобслея России. Помимо Аникиной, на пост претендует бизнесмен из Красноярска Андрей Пимашков.

"В случае своего избрания, я намерена инициировать процедуру изменения названия организации, чтобы в нем появилось упоминание скелетона, - сказала Аникина во время представления своей предвыборной программы. - Оно будет соответствовать названию международной федерации и продемонстрирует отношение к скелетону, который приносит нашей стране большое число медалей, он важен так же, как бобслей".

Аникина отметила, что вопрос изменения названия федерации может быть поднят на одной из ближайших конференций организации.

Сборные по футболу
Российские футболисты сыграли вничью с азербайджанцами в матче отбора юношеского ЧЕ-2019
Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 0:0
Читать полностью