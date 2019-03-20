СОЧИ, 20 марта. /ТАСС/. Федерация бобслея России может изменить свое название, чтобы в нем появилось упоминание скелетона. Об этом в среду на конференции организации заявила врио президента Елена Аникина.

В среду на конференции в Сочи будет избран новый глава Федерации бобслея России. Помимо Аникиной, на пост претендует бизнесмен из Красноярска Андрей Пимашков.

"В случае своего избрания, я намерена инициировать процедуру изменения названия организации, чтобы в нем появилось упоминание скелетона, - сказала Аникина во время представления своей предвыборной программы. - Оно будет соответствовать названию международной федерации и продемонстрирует отношение к скелетону, который приносит нашей стране большое число медалей, он важен так же, как бобслей".

Аникина отметила, что вопрос изменения названия федерации может быть поднят на одной из ближайших конференций организации.