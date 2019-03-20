Эксперт: Медведева слишком осторожно выступает на ЧМ по фигурному катанию

По окончании короткой программы в среду Медведева занимает четвертое место с результатом 74,23 балла, лидирует россиянка Алина Загитова (82,08), Софья Самодурова - девятая (70,42).

"Загитова молодец, снова здорово выступила, показала отличную программу, впрочем как и Женя, за Медведеву очень рада, очень за нее болею, видно, что царапается, борется. Самодурова вообще шикарно катается, очень стабильно выступает, у нее ни одного срыва с начала сезона, - заявила Великова. - Но в Японии трудно выступать, скорее всего, за медали будет бороться одна Алина, так как Медведевой сейчас очень тяжело приходится: изменился вид, тренер, подход к работе, заметно, что она осторожничает, в то время как японки катаются во всю силу. В произвольной программе ей нужно прийти в себя, раскрепоститься и, как и остальным россиянкам, показать хорошее катание, тогда будут и медали".

Произвольную программу женщины представят в пятницу. Чемпионат мира завершится 24 марта.