Проведение боя с Лебедевым зависит от планов боксера Усика

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Проведение боя между Александром Усиком и россиянином Денисом Лебедевым зависит от планов украинского боксера. Об этом ТАСС сообщил в среду менеджер Лебедева Вадим Корнилов.

Во вторник сайт телеканала ESPN сообщил, что 28 марта состоятся промоутерские торги по проведению обязательной защиты титула чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг украинца Александра Усика против россиянина Дениса Лебедева.

"Зависит от Усика. Денис готов к бою, но Усик объявил о переходе в супертяжелый вес. Но от титула WBA в первом тяжелом весе [Усик] пока не отказывается", - сказал Корнилов.

Усик помимо титула WBA владеет чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). В послужном списке 32-летнего Усика 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения.

Лебедев является официальным претендентом на титул чемпиона мира WBA. На счету 39-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом), 2 поражения.