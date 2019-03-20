Эксперт: российские фигуристки прекрасно выступили в короткой программе на ЧМ

Россиянка Алина Загитова лидирует после короткой программы в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме. За короткую программу спортсменка получила 82,08 балла. Россиянка Евгения Медведева заняла четвертое место (74,23), Софья Самодурова - девятое (70,42).

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Российские фигуристки отлично справились с короткой программой в женских одиночных соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме. Таким мнением поделилась с ТАСС олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

"Очень рада за Алину - прекрасно откаталась, абсолютно замечательно, - сказала Бестемьянова. - Замечательно катались и Медведева с Самодуровой, но конкуренция очень высокая, поэтому девочки так распределились. Алина лучше всех, естественно, прекрасный каскад - самый сложный каскад, который был исполнен сегодня, - тройной лутц и тройной риттбергер, именно этим она и выиграла. Все остальные элементы очень качественно делала, очень проникновенно каталась".

"Я считаю, что Женя очень хорошо каталась, замечательно, но конкуренция сильная. Соня - дебютантка чемпионата мира, пока вот так ее оценили. Я очень надеюсь, что Соня сможет подняться выше после произвольной программы, а Женя Медведева сможет войти в тройку. И, конечно, мы все мечтаем о том, чтобы Алина выиграла", - заключила Бестемьянова.

Произвольную программу женщины покажут в пятницу. Чемпионат мира завершится 24 марта.