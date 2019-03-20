Елена Аникина избрана президентом Федерации бобслея России

Конкурентами Аникиной были Андрей Пимашков и Олег Соколов. Незадолго до выборов Соколов снял свою кандидатуру пользу Пимашкова. Аникина получила 25 голосов, Пимашков - восемь.

СОЧИ, 20 марта. /ТАСС/. Елена Аникина победила на выборах президента Федерации бобслея России, которые состоялись в рамках внеочередной конференции организации в Сочи. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Аникина временно возглавила Федерацию бобслея России 22 января, придя на смену Александру Зубкову. Бывший бобслеист оставил должность в связи с двухлетней дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил.

Аникиной 57 лет. В ее послужном списке работа исполнительным директором Союза биатлонистов России, советником президента Олимпийского комитета России, в котором она также занимала должность руководителя дирекции по международному сотрудничеству.

Зубков возглавил Федерацию бобслея России в июне 2016 года, в июле 2018-го он был переизбран. Оставить должность он был вынужден после январского решения Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) дисквалифицировать его до 18 декабря 2020 года. IBSF приняла во внимание вердикт Спортивного арбитражного суда в отношении апелляции Зубкова на решение признать его виновным в допинговом нарушении на Играх в Сочи.

Зубков оказался в числе 11 российских спортсменов, чьи апелляции на решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета были удовлетворены лишь частично. С него было снято пожизненное отстранение на участие в Олимпиадах, однако его результаты на Играх-2014 были аннулированы. Бывший спортсмен лишился двух золотых медалей.