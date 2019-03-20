Дзюба пожелал сборной Бельгии по футболу сыграть ниже своего уровня

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы против команды Бельгии пожелал сопернику сыграть ниже своих возможностей. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Бельгии и России состоится 21 марта в Брюсселе, начало - в 22:45 мск. Бельгийцы заняли третье место на чемпионате мира - 2018, выиграв в матче за бронзу у команды Англии со счетом 2:0.

"Переживал за Бельгию в матче за бронзу на чемпионате мира, так как там играл мой бывший коллега по "Зениту" Аксель Витсель. Понимаем, что наш соперник - фаворит группы, у них топ-уровень, но у любой топ-команды есть слабые места, и мы будем играть на этих слабых местах. Пожелаю сборной Бельгии сыграть ниже своих возможностей, а еще лучше, если мы заставим их так сыграть", - сказал Дзюба.

Нападающий не может отличиться на протяжении 13 матчей. Последний гол в официальных матчах Дзюба забил 25 октября в домашней встрече группового турнира Лиги Европы с французским "Бордо" (2:1).

"Давление от того, что не получается забивать, я не испытываю, не знаю, откуда такое мнение складывается. Я этого не понимаю, это напрягает, но такие матчи, как с Бельгией, очень важные и крутые, в таких матчах хочется участвовать и показывать свои наилучшие качества. Здесь все будет зависеть от командных действий, а не от индивидуальных, надо играть так, как на чемпионате мира. Мы уважаем нашего соперника", - добавил футболист.

Дзюба будет капитаном сборной России в матче против команды Бельгии. Всего за сборную России Дзюба провел 32 матча, в которых забил 15 мячей.