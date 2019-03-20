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Дзюба пожелал сборной Бельгии по футболу сыграть ниже своего уровня

По словам форварда, он не испытывает давление от того, что не получается забить на протяжении уже 13 матчей
Артем Дзюба Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Артем Дзюба
© Михаил Терещенко/ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба перед матчем отборочного цикла чемпионата Европы против команды Бельгии пожелал сопернику сыграть ниже своих возможностей. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Бельгии и России состоится 21 марта в Брюсселе, начало - в 22:45 мск. Бельгийцы заняли третье место на чемпионате мира - 2018, выиграв в матче за бронзу у команды Англии со счетом 2:0.

"Переживал за Бельгию в матче за бронзу на чемпионате мира, так как там играл мой бывший коллега по "Зениту" Аксель Витсель. Понимаем, что наш соперник - фаворит группы, у них топ-уровень, но у любой топ-команды есть слабые места, и мы будем играть на этих слабых местах. Пожелаю сборной Бельгии сыграть ниже своих возможностей, а еще лучше, если мы заставим их так сыграть", - сказал Дзюба.

Нападающий не может отличиться на протяжении 13 матчей. Последний гол в официальных матчах Дзюба забил 25 октября в домашней встрече группового турнира Лиги Европы с французским "Бордо" (2:1).

"Давление от того, что не получается забивать, я не испытываю, не знаю, откуда такое мнение складывается. Я этого не понимаю, это напрягает, но такие матчи, как с Бельгией, очень важные и крутые, в таких матчах хочется участвовать и показывать свои наилучшие качества. Здесь все будет зависеть от командных действий, а не от индивидуальных, надо играть так, как на чемпионате мира. Мы уважаем нашего соперника", - добавил футболист.

Дзюба будет капитаном сборной России в матче против команды Бельгии. Всего за сборную России Дзюба провел 32 матча, в которых забил 15 мячей.

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