Управляющая компания планирует заменить газон на арене в Петровском парке в короткий срок

В среду было объявлено о том, что матч 20-го тура чемпионата России по футболу между "Динамо" и "Локомотивом" пройдет 30 марта на "Арене-Химки". Матч со "Спартаком" (0:1), состоявшийся 10 марта в 19-м туре, должен был стать первым для "Динамо" на новом стадионе в Петровском парке после реконструкции. Однако комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей отказала "Динамо" в проведении матча со "Спартаком" на новой арене, в результате встреча была перенесена на "Арену- Химки".

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Управляющая компания "Динамо" постарается провести замену газона на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" им. Льва Яшина" качественно и в короткий срок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня состоялась встреча экспертной группы представителей УК "Динамо", РПЛ и ФК "Динамо", на заседании было принято совместное решение о полной замене газона на Центральном стадионе "Динамо" в целях обеспечения максимально комфортной и безопасной игры футболистов, - говорится в сообщении. - Наша принципиальная позиция заключается в том, чтобы газон на стадионе был не просто удовлетворительным и годным к игре, но соответствовал высоким стандартам газонных покрытий футбольных полей на лучших стадионах мира. Конкретные варианты замены газонного покрытия сейчас находятся в стадии проработки, решение будет принято в ближайшее время. Мы приложим все усилия, чтобы провести замену покрытия поля максимально качественно и быстро".

"Замена поля потребует определенного времени. Первый футбольный матч на стадионе состоится тогда, когда новое поле будет высочайшего качества", - подчеркнула пресс- служба.

До окончания чемпионата России "Динамо" проведет шесть домашних матчей в премьер-лиге - с московским "Локомотивом" (30 марта), "Краснодаром" (14 апреля), самарскими "Крыльями Советов" (20 апреля), грозненским "Ахматом" (27 апреля), "Ростовом" (10 мая) и тульским "Арсеналом" (26 мая).