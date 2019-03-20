Гости Универсиады в Красноярске потратили около 3 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 20 марта. /ТАСС/. Товарооборот в сфере обслуживания Красноярска в дни Универсиады вырос на 3 млрд рублей. Об этом в среду сообщил журналистам губернатор Красноярского края Александр Усс.

Универсиада в Красноярске прошла со 2 по 12 марта.

"Наши экономисты посчитали, что за 15 дней товарооборот торговли, гостиниц, транспорта, сферы обслуживания увеличился на 3 млрд рублей. Около 3 млрд гости оставили здесь", - сказал Усс.

Ранее сообщалось, что Парк Универсиады, который работал в Красноярске с конца февраля, посетили 600 тыс. человек.

На Универсиаде-2019 было разыграно 76 комплектов медалей в 11 видах спорта, участие в соревнованиях приняли свыше 3000 спортсменов из 58 стран мира. Медальный зачет выиграла сборная России, представители которой завоевали 112 наград - 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовые медали.