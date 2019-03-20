Игры квалификации чемпионата мира по пляжному футболу пройдут в "Лужниках" с 17 по 28 июля

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Квалификационные матчи чемпионата мира по пляжному футболу пройдут в московском спорткомплексе "Лужники" с 17 по 28 июля. Об этом ТАСС заявил вице-президент Российского футбольного союза (РФС), председатель комитета пляжного футбола организации Сергей Анохин.

В ноябре 2018-го Москва получила право провести отборочный турнир чемпионата мира 2019 года.

"Отборочный турнир к чемпионату мира по пляжному футболу при поддержке УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций] пройдет в "Лужниках" с 17 по 28 июля", - заявил Анохин.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. На данный момент на турнир квалифицировались сборная Парагвая (хозяин соревнований), а также команды Нигерии и Сенегала, ставшие лучшими по итогам Кубка африканских наций. Остальные 13 участников определятся по итогам отборочных турниров в своих конфедерациях: Европа (5 команд), Азия (3), Центральная и Северная Америка (2), Южная Америка (2), Океания (1).