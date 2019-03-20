СМИ: прокуратура Германии подозревает 21 спортсмена в применении кровяного допинга

ТАСС, 20 марта. Прокуратура Германии подозревает как минимум 21 спортсмена из восьми стран в применении кровяного допинга. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Отмечается, что подозреваемые спортсмены представляют пять видов спорта (три - зимних вида, два - летних). По данным источника, переливания крови были сделаны в Германии, Австрии, Швейцарии, Южной Корее, а также на Гавайях. Число спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга, может увеличиться к концу расследования.

27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии раскрыли международную преступную допинговую сеть, провели обыски в расположении нескольких сборных на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельд, задержав по подозрению в нарушении антидопингового законодательства пятерых лыжников из сборных Австрии (двое), Эстонии (двое) и команды Казахстана (один). В Зефельде также были задержаны два члена преступной группировки, связанной с допингом. Еще двое медиков были задержаны на территории Германии.