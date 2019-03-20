Апрельский турнир в Чехии станет для ходока Мизинова первым стартом для отбора на ОИ-2020

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Международные соревнования по спортивной ходьбе, которые пройдут 6 апреля в чешских Подебрадах, станут для россиянина Василия Мизинова первым стартом, где он получит возможность выполнить квалификационный норматив для участия в Олимпиаде-2020 в Токио. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева.

"Апрельский турнир в Подебрадах станет для Мизинова первым стартом в летнем сезоне, - заметила Юхарева. - В случае успешного выступления он сможет выполнить квалификационный норматив для участия в Олимпийских играх".

В начале марта Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опубликовала систему отбора на легкоатлетический турнир Олимпиады 2020 года. Согласно документу, на участие в ближайшей Олимпиаде могут претендовать легкоатлеты, сумевшие в указанный период выполнить квалификационный норматив, либо занимать высокое место в мировом рейтинге на момент окончания квалификационного периода. Ходоки на 20 км должны пройти дистанцию за определенное время (1 час 21 минута - у мужчин, 1:31.00 - у женщин) в период с 1 января 2019 года до 29 июня 2020 года.

На командном чемпионате России, который проходил в середине февраля в Сочи, Мизинов пришел к финишу первым с результатом (1:18.32), что на две с половиной минуты лучше олимпийского норматива. Однако соревнования по спортивной ходьбе, которые проходят в России в период отстранения ВФЛА не могут считаться квалификационными по правилам IAAF.

Бронзовый призер летнего ЧЕ-2018 Мизинов и участница тех соревнований Яна Смердова в феврале получили от IAAF нейтральный статус, который позволяет им на время отстранения ВФЛА принимать участие в зарубежных турнирах.