Футбольная выставка российских художников открылась в Египте

СОЧИ, 20 марта. /ТАСС/. Выставка сочинских художников Виктории и Владимира Кириленко "Футбол и Вечность", посвященная прошедшему в 2018 году в России чемпионату мира по футболу и состоявшаяся уже в 40 городах мира, открылась в среду в Российском центре науки и культуры в Каире. Об этом в среду сообщили организаторы экспозиции.

"Экспозиция проходит в рамках первой в истории искусства Кругосветной художественной выставки. Из Каира она отправится в Александрию, а затем в Тунис. Несмотря на завершение чемпионата мира по футболу, уникальный проект по-прежнему необычайно популярен и востребован, это своеобразный взгляд на жизнь сквозь призму футбола и юмора", - говорится в сообщении организаторов выставки.

На картинах изображены разнообразные футбольные аллегории, выполненные в ироничной и гротесковой манере. Главным героем художественного мира четы Кириленко предстает футбольный мяч в разных ипостасях. Так, на картине под названием "Запретный плод" он запечатлен в кожуре граната, а на другой картине - стилизован под нимб вокруг головы знаменитого бразильского футболиста Пеле. По словам Владимира Кириленко, каждому городу, где экспонировались картины, была передана своеобразная эстафета - работа на тему футбола.

Художники Виктория и Владимир Кириленко представляют современное отечественное искусство на международном уровне, в том числе в программах Министерства культуры и МИД РФ, Россотрудничества, ООН, ЮНЕСКО, ФИФА и других организаций. Их персональные выставки прошли в более чем 70 центрах мировой культуры, включая Париж, Рим, Нью-Йорк, Берлин, Вену, Мадрид, а также в музеях и выставочных залах крупнейших городов России.