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Власти Дагестана планируют построить ледовую арену для развития хоккея в регионе

Глава региона Владимир Васильев поручил подготовить соответствующее решение

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Руководство Республики Дагестан планирует построить современную ледовую арену в Махачкале для развития хоккея. Об этом сообщил в среду глава региона Владимир Васильев в ходе ежегодного послания парламенту республики.

"В этом году особенно это проявилось - молодежь говорит о хоккее. Похоже, пришло время пока проработать, а затем и приступить к строительству современной ледовой арены у нас здесь в столице (в Махачкале - прим. ТАСС). Поручаю подготовить соответствующее решение", - сказал Васильев.

Ранее о планах по строительству в республике ледовой арены сообщал председатель правительства Дагестана Артем Здунов по итогам встречи с российским бойцом смешанного стиля, чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и олимпийским чемпионом по дзюдо, заслуженным мастером спорта России Тагиром Хайбулаевым.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичДагестан
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