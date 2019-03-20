Этап Кубка мира по бобслею и скелетону может пройти в России в сезоне-2020/21

Последний раз Россия принимала этап Кубка мира по бобслею и скелетону в сезоне-2014/15. Тогда соревнования проходили на олимпийской трассе в Сочи.

СОЧИ, 20 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Кубок мира по бобслею и скелетону может вернуться в Россию в сезоне-2020/21. Об этом ТАСС сообщила глава Федерации бобслея России Елена Аникина.

"Думаю, Кубок мира может вернуться через год, - сказала Аникина. - То есть это сезон не 2020-го, а 2021 года".

Глава Международной федерации бобслея и скелетона Иво Ферриани сообщил Аникиной, что перед этим Россия может принять Кубок Европы или Интерконтинентальный кубок. "Сейчас он должен сообщить еще ряд своих пожеланий, - сказала Аникина. - После этого мне необходимо будет согласовать этот вопрос с Министерством спорта, с Олимпийскими комитетом России".

Аникина была избрана президентом Федерации бобслея России в среду. На этом посту она сменила Александра Зубкова, который в январе был вынужден покинуть свой пост после двухлетней дисквалификации Международной федерации бобслея и скелетона за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи.