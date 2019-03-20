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Сборные по футболу

Российские футболисты сыграли вничью с азербайджанцами в матче отбора юношеского ЧЕ-2019

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 0:0

КРАСНОДАР, 20 марта. /ТАСС/. Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 19 лет) сыграла вничью с командой Азербайджана со счетом 0:0 в первом матче элитного раунда отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года. Матчи группы 1 проходят в Краснодаре.

В другом матче 1-й группы сборная Ирландии одержала победу над командой Румынии со счетом 5:0. В следующем туре пройдут матчи Россия - Румыния и Ирландия - Азербайджан, обе встречи состоятся 23 марта.

Финальная часть чемпионата Европы (U-19) с участием восьми команд пройдет 14-27 июля в Армении. На турнир, помимо хозяев, попадут победители каждой из семи отборочных групп элитного раунда.

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