Тренер Мартинес: сборную Бельгии по футболу ожидает тяжелая игра против россиян

ТЮБИЗ /Бельгия/, 20 марта. /ТАСС/. Футболистов национальной команды Бельгии ожидает тяжелый матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против сборной России. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер бельгийской команды Роберто Мартинес.

Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Бельгии и России состоится 21 марта в Брюсселе, начало - 22:45 мск.

"После матча против [команды] Швейцарии, в котором проиграли со счетом 2:5 (в Лиге наций - прим. ТАСС), мы извлекли для себя хороший урок. Завтра против сборной России нас ожидает достаточно сложная игра, каждый старт в новом отборочном цикле - своеобразное испытание, которое естественно мы хотим начать с положительных нот, однако в любом случае будет тяжело", - сказал Мартинес.

Защитник национальной сборной Бельгии Ян Вертонген отметил, что бельгийцы не имеют права опускаться ниже уровня, который команда показала на чемпионате мира по футболу в России, завоевав бронзовые медали. "Символично, что мы стартуем в отборочном цикле чемпионата Европы в матче против [сборной] России. Мы должны проявить всю волю, характер, показать то мастерство, которое мы продемонстрировали на чемпионате мира в России. Опускаться уровнем ниже для нас просто непростительно", - подчеркнул футболист.

Помимо сборных России и Бельгии, в группе I отборочного турнира Евро-2020 выступят команды Казахстана, Кипра, Сан-Марино и Шотландии.