Центр по подготовке спортсменов по смешанным единоборствам планируют построить в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев сообщил о планах по строительству в республике нового спортивного комплекса - Центра по подготовке спортсменов по смешанным единоборствам.

"Хочу сообщить, что предложение, которое я получил от министра спорта [Дагестана] и наших выдающихся спортсменов о том, чтобы создать в Дагестане [спорткомплекс], используя уникальные возможности, когда можно иметь базовый лагерь и систему подготовки на уровне моря, среднегорья и высокогорья, <…> я доложил Владимиру Владимировичу [Путину]. Он поручил министру спорта [России] это проработать", - сказал Васильев в пятницу в ходе ежегодного послания парламенту республики.

По его словам, этот спорткомплекс, который может стать "известным не только в стране, но и во всем мире", позволит проводить тренировки как российских спортсменов, так и международных.

По данным Минспорта Дагестана, ранее отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов и руководство министерства выступили с предложением о создании на территории региона центра по подготовке спортсменов по смешанным единоборствам.

"Республика обладает уникальными особенностями, которые создают особые условия тренировок в условиях перепада высот. Проект позволит проводить сборы российских и иностранных команд", - отметили в ведомстве.