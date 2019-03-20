Поздняков надеется на конструктивное взаимодействие ОКР и Федерации бобслея России

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков после избрания Елены Аникиной на пост главы Федерации бобслея России рассчитывает на конструктивное взаимодействие организаций. Слова Позднякова приводит служба информации ОКР.

Аникина была избрана президентом Федерации бобслея России в среду. На этом посту она сменила Александра Зубкова, который был дисквалифицирован Международной федерацией бобслея и скелетона на два года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи.

"Поздравляю Елену Аникину с избранием на пост президента федерации бобслея, результаты голосования свидетельствуют о том, что в организации у нее есть хорошая поддержка и доверие коллег, это очень важно в тех обстоятельствах, при которых ей предстоит начать свою работу на новом посту, - сказал Поздняков. - Рассчитываю на то, что наше взаимодействие между ОКР и федерацией будет конструктивным. Елена Аникина много лет трудилась в Олимпийском комитете России, очень хорошо знакома с международным олимпийским движением в целом, это важный фактор для решения актуальных вопросов и вызовов. Желаю Елене Романовне удачной и плодотворной работы в новой должности".

Срок полномочий Аникиной истечет после окончания зимней Олимпиады 2022 года в Пекине, очередные выборы главы организации должны будут пройти в течение полгода после окончания Игр.