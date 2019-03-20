Тетюхин стал генеральным менеджером мужской сборной России по волейболу

"Да, я больше не являюсь генеральным менеджером команды. Эту должность занял Сергей Тетюхин", - сказал Станиславов.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Новым генеральным менеджером мужской сборной России по волейболу стал Сергей Тетюхин. Об этом ТАСС заявил бывший генеральный менеджер команды Роман Станиславов.

Тетюхин является олимпийским чемпионом 2012 года, серебряным (2000) и бронзовым (2004, 2008) призером Олимпийских игр. Также в составе сборной России он выигрывал серебро чемпионата мира (2002), серебро (1999, 2005, 2007) и бронзу (2001, 2003) чемпионатов Европы. Является обладателем Кубка мира (1999, 2011) и победителем Мировой лиги (2002).

Тетюхин, которому в сентябре исполнится 44 года, 10 раз становился чемпионом России, он также является четырехкратным победителем Лиги чемпионов.