Хованцев: сборная России по биатлону добралась до Осло с комфортом

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Биатлонисты сборной России приехали в Осло, где пройдет заключительный этап Кубка мира сезона-2018/19, на комфортабельных автобусах. Об этом ТАСС сказал главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

Сборная России отправилась в Осло из шведского Эстерсунда, где проходил чемпионат мира. Расстояние между городами составляет около 600 км.

"Уже провели здесь две тренировки, команда в хорошем, рабочем настроении, - сказал Хованцев. - То, что писали про восьмичасовой переезд, что сборная добиралась чуть ли не стоя - это глупости. Обычный переезд, который прошел хорошо, у нас был комфортабельный автобус, у каждого спортсмена было по два сидения, все могли спокойно лежать или ходить по автобусу".

Хованцев отметил, что в составе женской команды произошли потери. "У нас заболела Павлова, мы поставили ее в заявку, но, скорее всего, она не выступит на этом этапе. В спринте побегут Юрлова-Перхт, Миронова, Куклина, Кайшева, Морозова и Сливко. У мужчин должны выступить все восемь человек, к тем, кто выступал на чемпионате мира, добавился Бабиков", - отметил Хованцев.

Финальный этап Кубка мира пройдет в Холменколлене (район Осло) с 21 по 24 марта. В программу финального этапа Кубка мира включены спринт, гонка преследования и масс-старт.