Второй период матча КХЛ "Авангард" - "Барыс" начался с задержкой из-за проблем со светом

БАЛАШИХА /Московская область/, 20 марта. /ТАСС/. Начало второго периода четвертого матча 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Авангардом" и "Барысом" было отложено на 15 минут из-за техническим проблем на "Арене-Балашиха". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

После первого периода счет в игре равный - 0:0. Игра не могла начаться из-за плохого освещения во дворце. Команды вышли на лед, но затем в полных составах ушли в раздевалки. По истечении 15 минут встреча возобновилась.

Счет в серии до четырех побед 2-1 в пользу "Авангарда".

В предыдущем раунде плей-офф второй матч между "Авангардом" и "Ак Барсом" (6:3) также начался с опозданием из-за проблем со светом на арене в Балашихе, где в текущем сезоне омский "Авангард" проводит домашние игры.