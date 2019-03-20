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Петербургский "Зенит" завершил борьбу в волейбольной Лиге чемпионов сезона-2018/19

Российский клуб уступил польскому "Белхатуву" в 1/4 финала

ТАСС, 20 марта. Санкт-петербургский волейбольный клуб "Зенит" завершил выступление в Лиге чемпионов сезона-2018/19.

В среду на своей площадке российская команда играла против польского "Белхатува". Для определения участника 1/2 финала потребовалось провести дополнительный сет, так как команды обменялись победами со счетом 3-1. В решающей партии сильнее оказался "Белхатув" - 15:11.

В полуфинале "Белхатув" встретится с победителем противостояния между московским "Динамо" и итальянским "Лубе".

"Зенит" является серебряным призером чемпионата России сезона-2017/18, финалистом Кубка России 2018 года.

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