Тренер ХК "Барыс" Скабелка назвал игровым момент с травмой Шумакова в матче с "Авангардом"

БАЛАШИХА /Московская область/, 20 марта. /ТАСС/. Главный тренер казахстанского "Барыса" Андрей Скабелка считает, что хоккеист омского "Авангарда" Сергей Шумаков получил травму в игровом моменте. Такое мнение он высказал в среду на пресс-конференции.

В среду "Барыс" уступил "Авангарду" в четвертом мачте четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 1:3. В третьем периоде защитник "Барыса" Даррен Дитц толкнул на борт форварда "Авангарда" Шумакова, после чего тот ударился о борт, покинул лед на носилках и был госпитализирован. Дитц был наказан большим штрафом (5 минут) и удалением до конца встречи.

"Был игровой момент, два хоккеиста бежали к шайбе, никакого умысла здесь не было. Сергей притормозил, Даррен сыграл в тело, Шумаков неудачно ударился головой о борт. Надеюсь, что этот эпизод не приведет к травме. Это игровые моменты, но иногда они получаются не такими, как хотим мы и игроки", - отметил Скабелка.

Счет в серии стал 3-1 в пользу "Авангарда". "Хочу поблагодарить команду за сегодняшнюю игру. Непростой матч, идет серьезная работа со стороны обеих команд. Мы сделаем все, чтобы вернуться в Балашиху", - сказал главный тренер "Барыса".

Пятый матч серии пройдет 22 марта в столице Казахстана.