Сборная России по футболу стартует в отборочном цикле ЧЕ-2020

БРЮССЕЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Футболисты сборной России в четверг проведут первый матч в отборочном турнире к чемпионату Европы по футболу 2020 года. В Брюсселе подопечные Станислава Черчесова сыграют с бронзовым призером чемпионата мира 2018 года - командой Бельгии; встреча начнется в 22:45 мск.

В квалификационном раунде чемпионата Европы принимают участие 55 команд, которые путем жеребьевки были разделены на 10 групп: пять с пятью командами и пять - с шестью. Сборная России попала в группу I вместе с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. Напрямую в финальную часть европейского первенства попадут по две лучшие команды из каждой группы. Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года.

Еще четыре путевки на турнир зарезервированы для победителей дивизионов Лиги наций - в случае неудачи в отборочной кампании сборным-победителям групп в каждом из дивизионов будет дан шанс побороться за путевку в стыковых матчах. Сборная России заняла второе место в группе 2 лиги В Лиги наций (первыми стали шведы), однако подопечным Черчесова при неудачных раскладах в отборе будет предоставлена возможность побороться за путевку на Евро-2020 через плей-офф Лиги наций.

Сборная России в рейтинге Лиги наций находится на первом месте в лиге В среди команд, не занявших первые места в своих группах. Таким образом, в случае провала в отборочном турнире российская команда получит дополнительный шанс пробиться в финальную часть чемпионата Европы через плей-офф Лиги наций, если хотя бы одна из сборных, которые заняли первые места в лиге В, квалифицируется на Евро-2020 через основной отбор. Помимо сборной Швеции, на первой строчке своих групп в лиге В финишировали команды Боснии и Герцеговины, Дании и Украины.

Существует и другой расклад, при котором россияне примут участие в плей-офф Лиги наций. В случае если девять и более команд лиги А квалифицируются на чемпионат Европы через отборочный турнир, российская сборная также поборется за путевку на Евро-2020 в плей-офф Лиги наций (в случае если не пройдет основной отбор). В лиге А выступали сборные Англии, Бельгии, Германии, Исландии, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Франции, Хорватии и Швейцарии.

Жеребьевка плей-офф Лиги наций состоится 22 ноября 2019 года. Первые матчи пройдут 26 марта 2020 года. Четыре команды сыграют два полуфинала и финал, победитель которого получит путевку на чемпионат Европы.

Прервать серию неудач

Сборная России в новейшей истории встречалась с бельгийцами пять раз, впервые команды сыграли в апреле 1996 года в товарищеском матче, прошедшем в Брюсселе, - встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В июне 2002 года россияне уступили бельгийцам на групповом этапе чемпионата мира в Японии со счетом 2:3.

В ноябре 2017 года в контрольной встрече в Воронеже команда России потерпела поражение от бельгийцев со счетом 0:2. На групповом этапе чемпионата мира 2014 года встреча команд вновь закончилась победой сборной Бельгии - 1:0. В последний раз сборные встретились в товарищеском матче в Сочи в марте 2017 года и сыграли вничью со счетом 3:3.

Сборная СССР в матчах с бельгийцами выступала значительно успешнее - четыре победы и одно поражение.

Без Зобнина, но с Жирковым

Из-за травм в матче с командой Бельгии не примут участие футболисты "Спартака" - защитник Илья Кутепов и полузащитник Роман Зобнин. В расположение национальной команды за несколько дней до начала учебно-тренировочных сборов был вызван полузащитник "Зенита" Юрий Жирков, который после чемпионата мира 2018 года в интервью газете "Спорт-Экспресс" объявил о завершении международной карьеры.

В тренировке, которая прошла в среду на поле стадиона имени короля Бодуэна, приняли участие все футболисты сборной России. Отвечая на вопрос о состоянии команды, Черчесов подчеркнул, что футболисты настроены бороться. "Мы прекрасно знаем, как играет сборная Бельгии. Понятно, что это первая игра на выезде против соперника, который занимает первое место в рейтинге ФИФА, но мы знаем, что хотим и как хотим, ведь в любой игре, не проявляя бойцовских качеств, не добиться результата", - сказал Черчесов.

Нападающий российской команды Артем Дзюба отметил, что футболисты сборной постараются сыграть, используя слабые места соперника. "Понимаем, что наш соперник - фаворит группы, у них топ-уровень, но у любой топ-команды есть слабые места, и мы будем играть на этих слабых местах. Пожелаю сборной Бельгии сыграть ниже своих возможностей, а еще лучше, если мы заставим их так сыграть", - заявил Дзюба.

Сборную России на матче поддержат более тысячи болельщиков. Всего на игру для российских болельщиков была выделена квота в размере 1300 билетов. По состоянию на 19 марта, Российский футбольный союз (РФС) реализовал 1200 билетов.

Бронзовые призеры ЧМ-2018 должны держать марку

На чемпионате мира 2018 года сборная Бельгии заняла третье место, поэтому защитник национальной команды Ян Вертонген отметил, что футболисты не имеют права опускаться ниже уровня, который команда показала на мировом первенстве в России. "Символично, что мы стартуем в отборочном цикле чемпионата Европы в матче против [сборной] России. Мы должны проявить всю волю, характер, показать то мастерство, которое мы продемонстрировали на чемпионате мира в России. Опускаться уровнем ниже для нас просто непростительно", - подчеркнул футболист.

Главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес отметил, что его команду ожидает непростой матч. "Каждый старт в новом отборочном цикле - своеобразное испытание, которое, естественно, мы хотим начать с положительных нот, однако нам будет тяжело", - сказал Мартинес.

После матча с бельгийцами сборная России отправится в Астану, где 24 марта проведет следующий матч отборочного турнира против команды Казахстана.

Сборная России на чемпионатах Европы

Сборная России пять раз в новейшей истории (из них четыре - подряд) выходила в финальную часть чемпионатов Европы, однако в плей-офф турнира российской национальной команде удалось пробиться лишь один раз. В ходе европейского первенства 2008 года, которое прошло в Австрии и Швейцарии, сборная России заняла второе место в группе D, после чего в 1/4 финала победила команду Нидерландов (3:1) и пробилась в полуфинал. На данной стадии турнира россияне проиграли будущим победителям турнира - сборной Испании (0:3) - и поделили итоговое третье место первенства с командой Турции.

Данный результат является лучшим для сборной России в рамках чемпионатов Европы, сборная СССР становилась победителем европейского первенства в 1960 году, еще трижды советская команда играла в финалах.

На чемпионат Европы 2016 года во Франции российская команда пробилась, заняв второе место в отборочной группе. В финальной стадии турнира сборная под руководством Леонида Слуцкого стала четвертой в группе, не одержав ни одной победы. Соперниками россиян по группе были сборные Уэльса, Англии и Словакии.

Финальная часть чемпионата Европы в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах, в том числе и в Санкт-Петерберге. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года, полуфиналы и финал турнира пройдут на лондонском стадионе "Уэмбли". Матч открытия ЧЕ-2020 пройдет в Риме.