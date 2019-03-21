Москвина: Бойкова и Козловский безошибочно откатали произвольную программу на ЧМ

САЙТАМА /Япония/, 21 марта. /ТАСС/. Тренер Тамара Москвина была совершенно спокойна за выступление своих подопечных Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в произвольной программе спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме, их выступление было безошибочным. Об этом она рассказала журналистам.

"Прокатались безошибочно, не пошли по пути тех, кто выступал до них, - заметила 77-летняя Москвина. - Я спокойна - мой пульс десять ударов в десять секунд, хотя первый раз в первый класс, это достаточно сложно. Мы горды, что они не подвели нашу школу".

"Люди есть люди, голова спортсмена - черный ящик, никогда не знаешь, что оттуда может появиться, но мы стараемся предусмотреть все случайности, - рассказала тренер. - Сейчас им надо сформировать свой стиль, чтобы пара отличалась, чтобы их фамилии - Бойкова и Козловский все произносили безошибочно. Сейчас нам нужно создать такие программы, такой внешний вид, такую уверенность, чтобы публика их хотя бы в своих мыслях видела на пьедестале Олимпийских игр".

На вопросы журналистов о приверженности к классическому стилю школы Москвиной, тренер отметила: "Мы не однобокие - мы следим за трендами в музыке, в хореографии, в стилях, в костюмах. Постараемся, чтобы то, что мы делаем, было и современно, и показывало бы лицо этой пары. У ребят есть свои предпочтения, но они стараются слушать тренеров - у нас все-таки больше опыта".

Артур Минчук, первый тренер фигуристов, с которым Бойкова и Козловский создали пару, доволен: "Справились, хотя это был их дебют. У нас еще много работы, ведь в короткой программе ошибки были". Бойкова и Козловский создали пару в 2015 году, на взрослый уровень спортсмены вышли в нынешнем сезоне.