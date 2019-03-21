Бойкова и Козловский осознают, что им еще нужно зарабатывать авторитет после ЧМ

САЙТАМА /Япония/, 21 марта. /ТАСС/. Дебютанты чемпионата мира по фигурному катанию российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рады успешному выступлению на турнире, но осознают - для большего успеха им еще предстоит зарабатывать авторитет на международном уровне. Об этом спортсмены рассказали журналистам после проката произвольной программы.

Воспитанники Артура Минчука и Тамары Москвиной выполнили в произвольной программе все запланированные элементы и стали шестыми по сумме программ. В конце их проката многотысячная публика "Супер арены" Сайтамы стоя аплодировала россиянам, выступавшим под музыку из балета "Щелкунчик".

"В какую-то секунду я даже не поверил, что мы здесь, что мы действительно переживаем эти эмоции. Ведь мы живем ради них, преодолевая самих себя. Здесь, в эти семь-восемь минут видна лишь верхушка айсберга, но многие даже не представляют, какая работа каждым из нас проделана, с каким проблемами мы сталкиваемся. Самое сложное - держаться и нарабатывать определенный авторитет", - признался Козловский.

Фигуристы отметили ответственность перед остальными участниками чемпионата мира. "Мы хотим поддержать наших спортсменов, которые, надеюсь, еще порадуют - и не только нас, весь мир. Сегодня здесь мы соревновались с теми, кто не просто старше нас, с теми, у кого есть опыт выступления на Олимпиаде, у кого есть опыт побед на них, соответствовать им - это сложно", - подчеркнул Козловский.