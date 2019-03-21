Фигуристы Забияко и Энберт осознали, что стали призерами ЧМ сразу после своего проката

САЙТАМА /Япония/, 21 марта. /ТАСС/. Российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт в конце проката произвольной программы на чемпионате мира в Сайтаме поняли, что войдут в число призеров турнира. Об этом бронзовые призеры чемпионата мира рассказали журналистам после выступления.

Спортивные пары представили произвольные программы в четверг. По итогам короткой и произвольной программ чемпионами мира стали китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (234,84). Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,47), Забияко и Энберт стали третьими (217,98).

"Это был тот самый момент, когда ты все понимаешь и без оценок, и когда ты сделал все, что мог. Сейчас на душе - удовлетворение и радость, это был отличный турнир. Чемпионат мира для нас очень важное событие, мы готовились и примерялись к нему с самого начала сезона, думали, как и что сделать лучше, учитывали все замечания тренеров, и в итоге прибавили в скорости, эмоциях, чистоте катания, все сделали по максимуму", - рассказал Энберт.