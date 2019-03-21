Фигуристы Тарасова и Морозов считают, что справились с главной задачей на чемпионате мира

САЙТАМА /Япония/, 21 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов считают важным, что они смогли справиться с двумя программами на главном старте сезона - чемпионате мира в Сайтаме. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления в произвольной программе.

Тарасова и Морозов набрали 228,47 балла по итогам обеих программ и заняли второе место в соревнованиях спортивных пар, победили китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (234,84).

"Мы довольны, мы справились со своей задачей откатать обе программы чисто, - рассказала Тарасова. - В произвольной у нас была небольшая помарка, но все элементы были сделаны, это хороший шаг для нас - мы справились с обеими программами на главном старте сезона. Серебро - нормальный результат, китайцев можно побеждать чистым, стабильным, раскрепощенным катанием".

"Я хочу сказать спасибо тренерам, что они продолжали верить в меня, несмотря на мои ошибки. Перед чемпионатом к нам вплотную присоединилась Нина Михайловна Мозер, она внесла свою весомую лепту. Мы рады, что все сложилось так, как сложилось", - добавила она.

"Было сложно, боролись за многие элементы. Но мы выдержали и дальше будем использовать опыт этого чемпионата. У нас был сумбурный сезон", - признал Морозов.