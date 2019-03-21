Дальнейшее сотрудничество Транькова с фигуристами Тарасовой и Морозовым пока под вопросом

САЙТАМА /Япония/, 21 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Сочи в парном катании Максим Траньков сообщил, что его дальнейшее сотрудничество как тренера с парой Евгения Тарасова / Владимир Морозов вопрос еще нерешенный - все определится в самом конце сезона.

"Это решение будет приниматься по окончании сезона - впереди еще командный чемпионат мира, сезон мы доработаем, как я и обещал. Я считаю, что не больно-то я и справился со своей задачей, в общем все будем решать вместе с Ниной Мозер", - сказал Траньков журналистам.

Тарасова и Морозов набрали 228,47 балла по итогам обеих программ и заняли второе место в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Сайтаме. Победила китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун (234,84). Российская пара Натальи Забияко и Александра Энберта стала третьей (217.98).

"Мне самому надо понять, хочу ли я этим заниматься. Вопрос не уверенности, уверенность у меня есть во всем, я знаю - могу что угодно. У нас есть Нина Михайловна (Мозер), она свои мысли выскажет. Команда называется Mozerteam, а не "Траньков ОПГ", - подчеркнул Траньков.

Сотрудничество фигуристов и Транькова началось в нынешнем сезоне.