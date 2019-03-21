Дмитриев: ошибки в произвольной программе помешали Тарасовой и Морозову выиграть ЧМ

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Небольшие ошибки, допущенные в произвольной программе, помешали российским фигуристам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову завоевать золотые медали в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в японской Сайтаме. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев.

Тарасова и Морозов заняли второе место на чемпионате мира, по сумме короткой и произвольной программ спортсмены набрали 228,47 балла. Победила китайская пара Суй Вэньцзин и Хань Цун (234,84). Российская пара Натальи Забияко и Александра Энберта впервые выиграла медали мирового первенства, став третьими (217,98).

"Тарасова и Морозов претендовали на золотые медали, великолепно откатали короткую программу, но в произвольной допустили небольшие ошибки, которые не дали им возможность занять первое место. Китайская пара откаталась идеально, конечно, в таких случаях всегда обидно, но это спорт, - сказал Дмитриев. - Тарасова и Морозов - молодцы, они прибавляют по ходу сезона. В начале этого сезона они допускали много ошибок, но сейчас стабилизировали свое катание".

"Забияко и Энберт впервые поднялись на пьедестал чемпионата мира, эти бронзовые медали - успех для них. Они надежно откатали короткую и произвольную программы, а сегодня буквально вырвали победу, соперники у них были серьезные. Знаю, что они серьезно готовились к этому чемпионату мира, и у них все получилось", - считает Дмитриев.

Дебютанты чемпионата мира россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли шестое место (210,30).

"Они хорошо катались - и в короткой, и произвольной, но как новеньких их немного придержали. Бойкова и Козловский могли подняться повыше, даже с этим катанием, которое у них было. Нужно кататься так раз за разом, доказывать судьям, что ты действительно лучший. Но очень рад за них, потому что они исполнили практически лучший свой прокат", - добавил собеседник агентства.