Фигурист Лазукин был шокирован решением федерации включить его в состав на ЧМ

САЙТАМА /Япония/, 21 марта. /ТАСС/. Российский фигурист Андрей Лазукин, дебютировавший на чемпионате мира в Сайтаме с короткой программой, был шокирован новостью о том, что он заменит в составе команды чемпиона России Максима Ковтуна. Об этом Лазукин сообщил журналистам после проката короткой программы.

Федерация фигурного катания на коньках России объявила о замене 13 марта, Ковтун пропускает старт по состоянию здоровья. По итогам короткой программы на чемпионате мира Лазукин набрал 84,95 балла и пока занимает первое место.

"Новость стала для меня достаточно шоковой - я в Сайтаму не собирался, надежды особой не было, и тут такое! Но из формы я не выходил - все сложилось нормально. Выступил сначала на Универсиаде, потом приехал сюда - это нормально. Мы профессионалы, на всех стартах надо уметь настраиваться", - сказал фигурист.

В прокате короткой программы спортсмену удались практически все элементы, однако сам фигурист не особо доволен: "Прыжки были не самые чистыми, вращения. Но для дебюта вполне, произвольная всегда чуть сложнее, это заключительный шаг и ты должен сделать максимум".

Произвольную программу мужчины представят 23 марта.