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Допинг в спорте

РУСАДА за первые два месяца 2019 года взяло допинг-пробы у 15 российских фигуристов

В их числе все три призера последнего чемпионата России в женском одиночном катании
Анна Щербакова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за два первых месяца 2019 года протестировало 15 российских фигуристов. Согласно материалам, предоставленным ТАСС РУСАДА, в их числе есть все три призера последнего чемпионата России в женском одиночном катании.

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В список проверенных на допинг фигуристов вместе с чемпионкой России Анной Шербаковой, серебряным призером Александрой Трусовой и обладательницей бронзовой награды Аленой Косторной вошли также Анна Фролова, Петр Гуменник, Анастасия Костюк, Виктория Лорер, Елизавета Медведева, Анастасия Мишина, Даниил Самсонов, Роман Савосин, Ксения Синицына, Дмитрий Ялин, Апполинария Панфилова и Анастасия Шаботова.

13-летняя Шаботова в январе во время прямого эфира в социальной сети заявила, что для стабильного выступления фигуристам надо "выпить много правильного допинга". Она добавила, что занимающиеся на катке "Хрустальный" (используется для тренировок группы Этери Тутберидзе, в которую, в частности, входит олимпийская чемпионка Алина Загитова - прим. ТАСС) также его употребляют. Позднее Шаботова назвала свои слова глупостью, которую она допустила из-за проигрыша на соревнованиях.

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Допинг
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