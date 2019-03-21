Фигуристка из США Белл обвиняется в умышленном нанесении травмы корейской сопернице на ЧМ

ТАСС, 21 марта. Американская фигуристка Мэрайя Белл подозревается в умышленном нанесении травмы представительнице Южной Кореи Лим Ён Су. Об этом сообщает информационное агентство AFP.

По версии представителей корейской спортсменки, американка умышленно нанесла травму 16-летней кореянке во время тренировочных прокатов перед короткой программой на чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл ударила коньком Лим Ён Су по ноге. Они также рассказали, что 22-летняя американская спортсменка все еще не принесла извинений после инцидента.

Союз конькобежного спорта Кореи подал жалобу на американскую фигуристку. При этом в организации отметили, что на основе видеозаписи нельзя утверждать, что в действиях американки был злой умысел. Международный союз конькобежцев (ISU) начал расследование этого инцидента.

Несмотря на повреждение, корейская спортсменка выступила в короткой программе и показала свой лучший результат в карьере - 72,91 балла и заняла пятое место. Белл после короткой программы идет на шестой строчке и отстает от корейской спортсменки на 1,65 балла. Лидирует россиянка Алина Загитова (82,08).

Белл и Лим Ён Су занимаются в группе тренера Рафаэля Арутюняна. Представители кореянки утверждали на протяжении двух месяцев перед чемпионатом мира, что она подвергалась травле со стороны американки.

Чемпионат мира в японской Сайтаме завершится 24 марта.