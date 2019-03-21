Третьяк: матчи Еврочелленджа являются важным этапом подготовки российских хоккеистов к ЧМ

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Матчи Еврочелленджа станут важным этапом подготовки к чемпионату мира для сборной России по хоккею. Об этом заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, чьи слова для ТАСС предоставила пресс-служба федерации.

В рамках Еврочелленджа сборная России по хоккею проведет по две игры с командами Швейцарии, Франции и Латвии. Матчи со швейцарцами пройдут 18 и 20 апреля на арене "Шайба" в Сочи. С французами и латвийцами россияне сыграют в гостях.

"Матчи этого хоккейного турнира - важный этап подготовки главной команды страны к чемпионату мира, который состоится в мае. Штаб сборной постоянно ведет работу по подготовке состава, подбору игроков, отслеживанию потенциальных кандидатов в сборную. Нелишним будет заметить, что через месяц после апрельских матчей в Сочи России и Швейцарии предстоит сыграть важнейший матч в Словакии на мировом первенстве, этот фактор добавляет сочинским матчам Еврочелленджа дополнительной интриги. Каждая сборная ставит перед собой максимальные задачи, соответственно, и подготовка к их выполнению будет предельно серьезной", - заявил Третьяк.

"Для Федерации хоккея России проведение матчей Россия - Швейцария в Сочи - большая и ответственная задача, для нас большая честь организовать проведение этих игр в Сочи, городе, где прошло одно из самых грандиозных событий нашей страны - Олимпийские игры. Национальные сборные выйдут на лед арены "Шайба" и постараются порадовать болельщиков результативным и зрелищным хоккеем. Вдвойне приятно, что Сочи увидит поединки сильнейших европейских сборных команд. Команда Швейцарии - действующий серебряный призер чемпионата мира 2018 года, уверен, что в лице национальной сборной Швейцарии мы получим достойного и сильного соперника, швейцарские хоккеисты для нас - традиционные соперники не только на чемпионатах мира, но и в матчах различных турниров на протяжении всего хоккейного сезона", - добавил глава федерации.

"При составлении календаря ФХР руководствуется в том числе задачей популяризации хоккея в нашей стране. Проведение игр в разных городах позволяет болельщикам вживую увидеть матчи сборной. Я уверен, что 18 и 20 апреля на матчах Еврочелленджа нас ждет настоящий праздник хоккея, с бескомпромиссной борьбой и запоминающимися голами", - заключил Третьяк.

Еврочеллендж - ежегодный международный турнир по хоккею, в котором принимают участие сборные 12 стран. Соревнования проходят в формате спаренных матчей и проводятся с 2011 года. Игры Еврочелленджа традиционно проходят в апреле и служат этапом подготовки к чемпионату мира. Мировое первенство 2019 года пройдет с 10 по 26 мая в словацких Братиславе и Кошице.