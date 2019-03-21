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Футбол в России

Комитет по этике РФС 26 марта примет решение по поводу высказывания Погребняка

Ранее Погребняк назвал смешной ситуацию, когда за сборную России выступает темнокожий игрок
Павел Погребняк Сергей Фадеичев/ТАСС
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Павел Погребняк
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) во вторник рассмотрит обращение главы РФС Александра Дюкова по поводу высказывания нападающего екатеринбургского "Урала" Павла Погребняка о натурализованных футболистах в составе сборной России. Об этом ТАСС рассказал глава комитета по этике РФС Семен Андреев.

Ранее Погребняк в интервью газете "Комсомольская правда" рассказал, что отрицательно относится к натурализации футболистов для сборной России, назвав смешной ситуацию, когда за национальную команду выступает темнокожий игрок. В последнем матче сборной России против команды Германии в ноябре выступал уроженец Бразилии, форвард "Краснодара" Ари.

"Заседание комитета по этике состоится во вторник. Решение комиссии будет в этот же день опубликовано на сайте РФС, - сообщил Андреев. - Обращение по поводу высказывания Павла Погребняка подал Александр Дюков".

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