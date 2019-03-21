Три матча регулярного чемпионата НХЛ следующего сезона пройдут в Европе

ТАСС, 21 марта. Три матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона- 2019/20 пройдут в Праге и Стокгольме. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В Праге 4 октября на О2 Arena состоится матч между "Чикаго" и "Филадельфией". В Стокгольме на арене Ericsson Globe пройдут две встречи 8 и 9 ноября между "Баффало" и "Тампой".

Также сообщается, что "Филадельфия" проведет контрольный матч в Швейцарии против "Лозанны" 30 сентября, а "Чикаго" в Берлине сыграет с командой "Айсбарен-Берлин" 29 сентября.

Серия матчей Национальной хоккейной лиги пройдет в Европе в восьмой раз в истории. В Чехии матч НХЛ состоится в пятый раз, в Швеции - в 12-й и 13-й раз.