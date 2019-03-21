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IAAF в полной мере сотрудничает с французским следствием по делу Балахничева

Во вторник AFP со ссылкой на свои источники сообщило, что французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики
Валентин Балахничев Юрий Машков/ТАСС
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Валентин Балахничев
© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в полной мере сотрудничает с французским следствием и продолжает следить за его ходом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IAAF.

Во вторник AFP со ссылкой на свои источники сообщило, что французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, а также бывшего старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова. Обвинения были выдвинуты в связи с расследованием допинговых случаев в российской легкой атлетике.

"IAAF продолжает в полной мере сотрудничать с французским следствием, которое тщательно изучает обвинения, касающиеся предыдущего руководства IAAF. Мы ждем результатов расследования", - заявили в пресс-службе IAAF.

Балахничев возглавлял ВФЛА с 1990 по 2015 год. В 2015 году по делу о сокрытии нарушения антидопинговых правил спортсменами был арестован бывший глава IAAF Ламин Диак. В ноябре 2015 года ему, его советнику Хабибу Сиссе и бывшему главе антидопингового отдела IAAF Габриэлю Доллю были предъявлены обвинения в том, что они за деньги покрывали случаи использования допинга российскими легкоатлетами.

В феврале 2015 года Балахничев ушел в отставку с поста президента ВФЛА после серии положительных допинг-проб российских легкоатлетов. В январе 2016 года комиссия IAAF по этике пожизненно отстранила Балахничева от обязанностей казначея организации. Его признали виновным в том, что он решил не привлекать к ответственности за употребление допинга легкоатлетку Лилию Шобухову, если она заплатит за его молчание. Также Балахничеву было поставлено в вину то, что он не предпринял действий по недопущению Шобуховой к участию в Олимпиаде 2012 года и марафоне в Чикаго в 2012 году.

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