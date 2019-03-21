IAAF в полной мере сотрудничает с французским следствием по делу Балахничева

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в полной мере сотрудничает с французским следствием и продолжает следить за его ходом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IAAF.

Во вторник AFP со ссылкой на свои источники сообщило, что французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, а также бывшего старшего тренера сборной России по легкой атлетике Алексея Мельникова. Обвинения были выдвинуты в связи с расследованием допинговых случаев в российской легкой атлетике.

"IAAF продолжает в полной мере сотрудничать с французским следствием, которое тщательно изучает обвинения, касающиеся предыдущего руководства IAAF. Мы ждем результатов расследования", - заявили в пресс-службе IAAF.

Балахничев возглавлял ВФЛА с 1990 по 2015 год. В 2015 году по делу о сокрытии нарушения антидопинговых правил спортсменами был арестован бывший глава IAAF Ламин Диак. В ноябре 2015 года ему, его советнику Хабибу Сиссе и бывшему главе антидопингового отдела IAAF Габриэлю Доллю были предъявлены обвинения в том, что они за деньги покрывали случаи использования допинга российскими легкоатлетами.

В феврале 2015 года Балахничев ушел в отставку с поста президента ВФЛА после серии положительных допинг-проб российских легкоатлетов. В январе 2016 года комиссия IAAF по этике пожизненно отстранила Балахничева от обязанностей казначея организации. Его признали виновным в том, что он решил не привлекать к ответственности за употребление допинга легкоатлетку Лилию Шобухову, если она заплатит за его молчание. Также Балахничеву было поставлено в вину то, что он не предпринял действий по недопущению Шобуховой к участию в Олимпиаде 2012 года и марафоне в Чикаго в 2012 году.