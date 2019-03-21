Хоккеист "Авангарда" Шумаков хочет сыграть в следующем матче плей-офф КХЛ с "Барысом"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Нападающий омского "Авангарда" Сергей Шумаков желает принять участие в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казахстанским "Барысом". Об этом ТАСС по телефону сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

В среду "Авангард" в Балашихе со счетом 3:1 переиграл "Барыс" в четвертом матче серии. В третьем периоде матча после силового приема защитника "Барыса" Даррена Дитца Шумаков упал на лед и не смог встать. Форвард покинул площадку на носилках в сопровождении врачей, после чего был госпитализирован. Дитц получил пятиминутный штраф за атаку соперника сзади и удаление до конца игры.

"У него все нормально, хорошо, что обошлось. Легкое сотрясение. Он выписан из больницы и полетел с командой на выезд, сам хочет сыграть в пятом матче. Посмотрим, что скажут врачи, разрешат или нет", - сказал Бабаев.

В текущем плей-офф на счету 26-летнего Шумакова 10 (7 заброшенных шайб + 3 голевые передачи) очков в восьми встречах. Пятый матч серии пройдет 22 марта в столице Казахстана. "Авангард" ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1.